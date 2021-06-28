موعد مباراة فرنسا وسويسرا في بطولة يورو 2020.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة فرنسا وسويسرا مع القنوات الناقلة والمعلق في بطولة يورو 2020، ضمن منافسات اليوم الثالث من دور ثمن النهائي.

تُقام مباراة فرنسا وسويسرا على ملعب أرينا ناسيونالا بمدينة بوخاريست في رومانيا، بحضور الجماهير، وكعادة بقية المباريات من المتوقع ندرة تواجد المشجعين الأصليين من جانب المنتخبين بسبب صعوبة التنقل لظروف انتشار فيرورس كورونا.

تأهل منتخب فرنسا إلى دور ثمن النهائي من المركز الأول في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بينما صعد منتخب سويسرا لدور 16 من المجموعة الأولى كأفضل الفرق الحاصلة على المركز الثالث بعدما جمع 4 نقاط.

ويحين موعد مباراة فرنسا وسويسرا، يوم الاثنين 28 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة فرنسا وسويسرا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”، كما ينقل بشكل مجاني على قناة ZDF HD الألمانية، TRT 1 HD التركية.

حكم مباراة فرنسا وسويسرا

يُدير مباراة فرنسا وسويسرا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، الحكم الأرجنتيني “فرناندو راباليني”، الذي بدأ التحكيم في الدوري الأرجنتيني عام 2011، وحصل على الشارة الدولية في عام 2015.

ويعد فرناندو راباليني هو ثاني حكم غير أوروبي يدير مباريات في بطولة اليورو، وأول حكم من أمريكا الجنوبية يخوض هذه التجربة.

وكان الحكم الدولي المصري جمال الغندور هو أول حكم غير أوروبي يقود مباريات في بطولة اليورو، حيث أدار مباراتين في نسخة عام 2000 ببلجيكا وهولندا، حيث قاد مواجهتي إسبانيا ضد النرويج، والدنمارك أمام التشيك.

وأدار راباليني مباراتين في بطولة يورو 2020، الأولى كانت بين أوكرانيا ومقدونيا الشمالية ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، وأشهر فيها 3 بطاقات صفراء، واحتسب ضربتي جزاء.

والثانية كانت بين منتخب كرواتيا واسكتلندا لحساب الجولة الثالثة في دور المجموعات، استعمل فيها البطاقة الصفراء مرتين، ولم يحتسب أي ضربة جزاء.

ولم يسبق لصاحب 43 عامًا إدارة أي مباراة ودية أو رسمية سواء لمنتخب فرنسا أو منتخب سويسرا، باستثناء إدارته مباراة واحدة لمنتخب فرنسا تحت 20 سنة، وانتصر فيها الديكة على المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2019 للشباب، وأشهر بطاقتين صفراوين.

تاريخ مواجهات فرنسا وسويسرا

غلب الطابع الودي على مباريات فرنسا وسويسرا حيث شهدت الصفحة الأولى من دفتر المواجهات المباشرة بينهما 18 مباراة ودية، بداية من 1905 وحتى 1955.

وانتصر المنتخب الفرنسي في 9 مباريات، مقابل 6 انتصارات لـ منتخب سويسرا، فيما سيطر التعادل على 3 مناسبات.

وشهدت التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى أولمبياد روما 1960، أولى المباريات الرسمية بين فرنسا وسويسرا، حيث تواجها في مباراتين، انتصر الزُرق فيهما بنتيجة (2-1)، و(1-0).

بعد ذلك خاض المنتخبان 3 مباريات ودية، أعوام 1986 و1992 و2003، فازت سويسرا مرتين على التوالي، بينما حققت فرنسا الانتصار في المباراة الثالثة.

ومنذ 2003 وحتى 2016، جاءت جميع المباريات بين فرنسا وسويسرا رسمية، حيث تواجها في دور المجموعات من بطولة يورو 2004 وانتصر الديكة بنتيجة (3-1)، وفي يورو 2016 تعادل المنتخبين بنتيجة (0-0).

تخللهما مباراتين في تصفيات كأس العالم 2006، وانتهت المباراتين بالتعادل السلبي مرة، والتعادل الايجابي مرة.

ووقعت فرنسا مع سويسرا في نفس المجموعة بكأس العالم ألمانيا 2006، انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، كما تواجد المنتخبين في مجموعة واحدة بكأس العالم البرازيل 2014، وفازت فرنسا بخمسة أهداف مقابل هدفين.