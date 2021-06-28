رئيس الوداد يحاول اقناع فوزي البنزرتي بالعدول عن الاستقالة

استقر المدير الفني لفريق الوداد المغربي فوزي البنزرتي، على التقدم باستقالة إلى رئيس النادي سعيد الناصيري، بعد هجوم الجماهير عليه وتحميله مسئولية الخروج من دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز.

وودع الوداد دوري أبطال أفريقيا من نصف النهائي، بعد الخسارة في مباراة الذهاب أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدف دون رد على ملعبه، وفشل في تسجيل أي هدف في لقاء الإياب خارج الديار لينتهي بالتعادل السلبي.

وأخبر المدرب التونسي فوزي البنزرتي، لاعبيه عقب الإقصاء على يد كايزر شيفز بأنه سيضع نقطة نهاية لمسيرته مع الوداد الرياضي، ويقدم استقالته من مهامه، حسبما ورد بموقع هسبورت المغربي.

ويحاول رئيس نادي الوداد إقناع البنزرتي بالعدول عن قرار الاستقالة في الوقت الراهن، للحفاظ على الاستقرار الفني من أجل التتويج بلقب كأس العرش بعد الوصول لدور نصف النهائي، ولقب الدوري الاحترافي الذي يتربع على عرش صدارته، مع مطاردة شرسة من غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي.

وكان البنزرتي قد تلقى انتقادات كثيرة خلال الفترة الماضية، بسبب رفضه نهج سياسة التدوير ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين الاحتياطيين وإراحة ركائز الفريق تفاديا للإرهاق، نظرا لتراكم المباريات، حيث ظل محافظًا على الأسماء نفسها خلال جميع المباريات، باستثناء لقاء نهضة بركان الأخير في الدوري.

ويتصدر الوداد المغربي بطولة الدوري المغربي برصيد 51 نقطة جمعهم من 23 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الرجاء صاحب المركز الثاني.