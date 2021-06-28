شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: الزمالك يحتاج للتعاقد مع نجم الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء يحتاج لتدعيم صفوفه بمهاجم سوبر، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أيمن عبدالعزيز، في تصريحات تلفزيونية :«الزمالك يحتاج للتعاقد مع مهاجم مميز في الفترة المقبلة»، مضيفًا :«يجب أن يتم التعاقد مع عمرو جمال، مهاجم الأهلي والمعار لصفوف طلائع الجيش، وذلك بعد المستوى مميز هذا الموسم مع فريقه».

وأضاف :«الزمالك يحتاج أيضًا لخدمات محمد إبراهيم، صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا، بشرط أن يلتزم اللاعب مع الفريق، ولا يثير أي مشاكل، مثلما كان يفعل خلال وجوده في الفريق منذ 3 مواسم».

وأشار :«يجب أيضًا تفعيل بند شراء التونسي سيف الدين الجزيري، من نادي المقاولون العرب فهو لاعب مميز ومستواه يتطور من مباراة لأخرى»، مضيفًا :«مبلغ الـ12 مليون جنيه، ليس كبير على لاعب بحجم الجزيري، الزمالك لو تعاقد مع أي لاعب أجنبي أخر سيكون سعره أكبر من ذلك».