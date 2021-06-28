شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحرم إدارة بيراميدز من إقالة أروابارينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يسعى مسؤولو نادى بيراميدز لحسم ملف المدير الفنى الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق الكروى الأول، قبل الإعلان عن رحيل الأرجنتينى رودلفو أروابارينا عقب الخروج من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بالخسارة من الرجاء المغربى بركلات الترجيح.

وتأهل فريق الرجاء المغربى لنهائى الكونفيدرالية الإفريقية لمواجهة شبيبة القبائل الجزائرى، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، على ملعب محمد الخامس في إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتبحث إدارة بيراميدز في الوقت الحالى على مدرب كفء يستطيع النهوض بالفريق من جديد، وتولى قيادة بيراميدز في المباريات المتبقية ببطولة الدورى الممتاز، حيث يبحث الفريق عن العودة للمربع الذهبى، وكأس مصر الذي سيسعى الفريق للمنافسة بشراسة على اللقب، وعلمت «المصري اليوم» أن إدارة النادى تتحفظ على إقالة المدرب الأرجنتيني قبل مواجهة الأهلي الهامة المقرر لها الخميس المقبل في بطولة الدورى الممتاز.