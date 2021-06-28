باسم مرسى يتأخر فى ترتيب المهاجمين المرشحين للانضمام إلى الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - أصبح باسم مرسى، مهاجم الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالى، فى ترتيب متأخر من بين المرشحين للانضمام إلى الزمالك فى الموسم الجديد، حيث يأتى الثنائى الكونغولى بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربى، وحسام حسن مهاجم سموحة المعار لأهلى طرابلس الليبى، وخلفهما عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، ويوسف نياكاتى مهاجم الوحدة السعودى، وكريم عريبى مهاجم نيم أولمبيك الفرنسى، وشادى حسين مهاجم سيراميكا كيلوباترا، لذا يأتى ترتيب باسم مرسى متأخرًا فى المرشحين للانضمام إلى قلعة ميت عقبة.

ومن المقرر أن تشهد فترة التوقف المقبلة عقب خوض الزمالك مباراته أمام غزل المحلة، والتى ستجمع بين الفريقين يوم 5 يوليو المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى الأبيض لحصد لقبها هذا الموسم، والتى سيعقبها فترة توقف لمدة شهر، حسم إدارة قلعة ميت عقبة ملف صفقة المُهاجم فى الموسم الجديد، حيث ستقوم إدارة الزمالك بدعم خط هجوم الفريق بثنائى أحدهما محلى وآخر أجنبى وذلك لتعزيز القوام الأساسى للفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

فيما تصدر حسام حسن، مهاجم سموحة، المعار لأهلى طرابلس الليبى، قائمة المرشحين لتدعيم مركز رأس الحربة فى نادى الزمالك، وذلك من بين المرشحين المحليين، حيث يرغب مسئولى الأبيض فى تعزيز خط الهجوم بالموسم المقبل، بضم مهاجم يعوض رحيل مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالطة سراى التركى، الذى تمت إعارته فى شهر يناير الماضى، لمدة موسمًا ونصف، وقامت إدارة الزمالك وقتها بضم الثنائى التونسى سيف الجزيرى ومروان حمدى لدعم خط الهجوم، إلا أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، طلب وضع مركز رأس الحربة ضمن الأولويات للتدعيم فى الموسم الجديد وتبحث إدارة الزمالك فى الوقت الحالى، التحرك لحسم صفقة المهاجم الجديد خلال الفترة المقبلة.