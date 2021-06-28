شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى: تريزيجيه رفض الحصول على أى مقابل مادى للظهور بقناة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادر شوقى، وكيل أعمال محمود حسن تريزيجه لاعب الأهلى السابق وأستون فيلا الإنجليزى الحالي، كواليس المكالمة الهاتفية التي جمعته مع اللاعب خلال اليومين الماضيين بشأن ظهر اللاعب على قناة الأهلى اليوم.

وقال نادر شوقى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "قعدت أتواصل مع مسئولي الأهلى لمدة 15 يوما بشأن المقابل المادى الذى سيحصل عليه تريزيجيه نظير الظهور على شاشة النادى الأهلى، وبعد الاتفاق على مقابل مادى معين، قام اللاعب بالاتصال بى قائلا ياعم نادر أنت عملت شغلك ومبسوط، قولتله أه، قالى أنا مش هاخد ولا جنيه من قناة النادى اللى خيره عليا وعمل اسمى، ومتنازل عن المقابل المادى كله".