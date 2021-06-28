شكرا لقرائتكم خبر عن لغة الأرقام.. 12 مباراة تكشف أهداف الأجانب فى اللقاء الواحد مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلى على سموحة بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الــ27 من عمر بطولة الدورى الممتاز، وواصل ثنائى الدراويش المحترف بنسون شيلونجو وفخر الدين بن يوسف التسجيل فى شباك المنافسين.

وعلى خلفية ذلك استعرض الموقع الرسمى للإسماعيلى أهداف الأجانب فى المباراة الواحدة للدراويش..

-يوم 17 يوليو 2000 فى مرمى منتخب السويس انتهت 5 / 1 بالسويس ( جون أوتاكا 2 وممادوكيتا 2 ).

-يوم 29 أكتوبر 2000 فى مرمى مزارع دينا 2 / صفر بالإسماعيلية ( ممادو كيتا وجون أوتاكا ).

-يوم 25 أبريل 2011 فى مرمى الجونة انتهت 3 / 2 بالجونة ( جون آويرى وجودوين ).

-يوم 12 أبريل 2014 فى مرمى المصرى انتهت 2 / صفر ملعب الإسماعيلى بعجرود السويس ( كوفى ميشاك وجون آنطوى ).

-يوم 16 سبتمبر 2014 فى مرمى المصرى انتهت 2 / 2 ملعب المصرى بالإسماعيلية (كلاتشى وجون آنطوى ).

-يوم 21 أبريل 2016 فى مرمى غزل المحلة انتهت 2 / 2 بالمحلة ( توريك جبرين وإيمانويل بناهينى ).

-يوم 9 سبتمبر 2017 فى مرمى الاتحاد انتهت 4 / 2 بالإسكندرية ( ديجو كالديرون وموسى كمارا وريتشارد بافور ).

-يوم 27 ديسمبر 2017 فى مرمى الرجاء انتهت 5 / صفر بالإسماعيلية ( ديجو كالديرون وموسى كمارا ).

-يوم 13 سبتمبر 2018 فى مرمى إنبى انتهت 3 / 2 بالإسماعيلية ( كريستوفر مندوجا 2 وريتشارد بافور ).

-يوم 10 مايو 2021 فى مرمى البنك الأهلى انتهت 2 / صفر بالقاهرة ( فخر الدين بن يوسف وآرى بابل ).

-يوم 17 يونيو 2021 فى مرمى غزل المحلة انتهت 3 / 1 بالإسماعيلية ( بنسون شيلونجو 2 وفخر الدين بن يوسف ).

-يوم 27 يونيو 2021 فى مرمى سموحه انتهت 3 / صفر بالإسكندرية ( بنسون شيلونجو وفخر الدين بن يوسف ).