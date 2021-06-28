شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يعتلى قائمة هدافى الزمالك فى مواجهات المقاصة.. وحفنى "عميل مزدوج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة صعبة عندما يلتقى مع مصر المقاصة في السابعة مساء اليوم على ملعب السويس، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول بجدول ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 17 وتعادل في 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 47 هدفًا، وسكنت شباكه 18 هدفا، بينما يدخل المقاصة المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز في 10 وتعادل في 6 وخسر 9، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 31.

أحرز الزمالك فى شباك مصر المقاصة 28 هدفا ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر، ويتصدر يوسف إبراهيم أوباما قائمة هدافي الفريق في لقاءات مصر المقاصة برصيد 4 أهداف ويأتي من خلفه 5 لاعبين برصيد هدفين لكل منهم، ورصد موقع الزمالك الرسمى قائمة هدافى الفريق أمام المقاصة، والتى جائت كالتالى..

-استطاع أحمد جعفر أن يحرز هدفين في فوز الزمالك على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمع الفريقين موسم 2010-2011، وأحرز الثنائي شيكابالا ومحمود فتح الله هدفا لكل منهما.

-سجل محمود عبد المنعم لاعب الزمالك السابق هدفين في اللقاء الذي حسمه الأبيض بثلاثية مقابل هدف في موسم 2015-2016.

-وأحرز الثنائي محمود علاء وفرجاني ساسي هدفين في شباك المقاصة في اللقاء الذي انتهى برباعية مقابل هدف للزمالك والذي أقيم في موسم 2018-2019.

-ونجح الثنائي بن شرقي وأوباما في إحراز هدفين في شباك الفريق الفيومي في لقاء الدور الأول للدوري بالموسم الجاري والذي انتهى لصالح الفارس الأبيض برباعية مقابل هدف.

-وسجل يوسف أوباما هدفين في شباك مصر المقاصة في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدور ربع النهائي لكأس مصر بالموسم الجاري وحسمه الأبيض لصالحه بهدفين دون رد.

-ويبقى أيمن حفني اللاعب الوحيد الذي سجل بقميص الفريقين.