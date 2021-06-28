شكرا لقرائتكم خبر عن منتصر النبراوي يستقبل النائب أحمد عثمان ويؤكد على العلاقات الطيبة مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأستاذ منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن، النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، وتم التطرق خلال الجلسة للعديد من الأمور الخاصة بنادي الإسماعيلي والشركة خلال الفترة المقبلة.

وأثني منتصر النبراوي على زيارة النائب أحمد عثمان، شقيق رئيس نادي الإسماعيلي إبراهيم عثمان، والعلاقات الطيبة والقوية التي تجمع الشركة ونادي الإسماعيلي الذى يعد أحد أقطاب الكرة المصرية، مؤكدًا أن الشركة تقدر مثل هذه الزيارات من الشخصيات الكبيرة في مصر والرياضة المصرية من نجل الراحل الكبير عثمان أحمد عثمان.

وأكد منتصر النبراوي أنه تم التباحث في العديد من الملفات الرياضية الخاصة بنادي الإسماعيلي، وأن الشركة داعم للإسماعيلي وجميع الفرق الكبيرة التي لها تاريخ في الكرة المصرية.