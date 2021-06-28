شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي مهنئا مصطفى عسل بالتتويج ببطولة الاسكواش: ولد نجم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد الشوربجي، المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، على تهنئة مصطفى عسل بعد فوزه ببطولة الأبطال للاسكواش للمرة الأولى في تاريخه الاحترافي، ووجه الشوربجي رسالة تهنئة إلى منافسه الفائز على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "ولد نجم جديد في رياضتنا! آمل أن يبدأ الناس فى تقدير الموهبة مصطفى عسل".

وأضاف محمد الشوربجي، المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، فى رسالته، "مصطفى عسل لديه قدر ما أفعل! أنا فخور بأن أول ألقابه الكبيرة كانت ضدى لأننى متأكد أنها ستكون الأولى من بين العديد من الألقاب الأخرى، لا أطيق الانتظار ليكون جزءًا من رحلته في السنوات القليلة المقبلة".



حساب محمد الشوربجى على تويتر

وتُوج مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف رقم 12 عالميا لرجال الاسكواش، ببطولة الأبطال للاسكواش، للمرة الأولى فى تاريخها الاحترافي، والتي تنظمها أندية وادي دجلة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار.

وفاز مصطفى عسل في المباراة النهائية على محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا، بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 70 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-14, 11-4, 11-7, 11-3.

وبذلك يتأجل صعود محمد الشوربجي إلى صدارة التصنيف العالمي، بعدما كان قريبا من إقصاء علي فرج عن عرش الاسكواش.

يذكر أن مصطفى عسل وصل إلى المباراة النهائية، وعلي فرج المصنف الأول ومروان الشوربجي المصنف الخامس وطارق مؤمن المصنف الثالث.

وكانت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالميا للسيدات، قد تُوجت ببطولة الأبطال للاسكواش، للمرة الأولى فى تاريخها الاحترافي، والتي تنظمها أندية وادي دجلة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار.