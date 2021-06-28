شكرا لقرائتكم خبر عن عرض تركي لاستعارة ديانج من الأهلي خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الفترة القليلة الماضية وصول عدة عروض أوروبية لضم المالي آليو ديانج نجم وسط الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويقدم ديلنج عروضاً جيدة للغاية مع الأهلي بعدما ساهم بشكل واضح فى انتصارات المارد الأحمر الأخيرة محلياً وأفريقياً.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن ديانج تلقى خلال الفترة الماضية عروضاً من فرنسا وألمانيا وتركيا، وقال مصدر إن اللاعب المالي تلقى عرضاً على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل مليون دولار من أحد الأندية التركية.

ويرفض الأهلي التفريط فى ديانج بسهولة بسبب حاجة الفريق لجهوده، وترغب إدارة النادي الإبقاء على اللاعب وعدم الاستغناء عنه إلا إذا تلقى عرضاً بمقابل مالى كبير لا يقل عن 7 أو 8 ملايين دولار.

على صعيد آخر، قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، صرف مكافآت كبيرة للاعبي الفريق بعد إكتساح الترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وأوضح مدير الكرة أن لاعبي الأهلي يستحقون الحصول على مكافآت كبيرة بعد الفوز على الترجي ذهاباً وإياباً خاصة وأنهم قدموا عروضاً قوية للغاية أمام فريق الترجي بملعبه السبت قبل الماضي ثم في استاد الأهلي والسلام السبت.

ورغم المكافآت الكبيرة التى تقرر صرفها للاعبي الأهلي بعد الفوز على الترجي في نصف نهائي أفريقيا برباعية نظيفة في مجموع مبارتي الذهاب والعودة إلا أن الجهاز الفني قرر إغلاق باب التأهل للنهائي الأفريقي وطالب لاعبي الفريق بعدم التفكير في النهائي القاري الذي سيلعب فيه المارد الأحمر مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم 17 يوليو المقبل بالمغرب ، وشدد لهم على ضرورة التفكير في بطولة الدوري التى سيخوض فيها الأهلي مباريات قوية الفترة المقبلة أولها مواجهة الترجي الخميس المقبل ويرغب موسيماني في الإستعداد الجيد لهذه المباريات المحلية من أجل الفوز فيها واستعادة قمة الدوري.