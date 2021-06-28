شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة إنبىي والمقاولون العرب الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الاثنين، منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستضيف إنبى نظيره المقاولون العرب في السابعة مساءاً على استاد بتروسبورت في مواجهة صعبة للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

1- يحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

2- يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

3- يدخل الفريق البترولى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل ذئاب الجبل مع سموحة بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

4- اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة انبى والمقاولون العرب مكون من :"وليد عبد الرازق "حكم ساحة"، أحمد التلاوي"مساعد"، أيمن العقاد "مساعد"، محمد عبدالنبي' حكم رابع"، محمد سلامة" حكم فيديو"، مصطفى عثمان".

5- تاريخيا لا يوجد أى تكافؤ فى تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث سبق والتقى الفريقان فى 30 مباراة بمسابقة الدورى، تفوق إنبى بالفوز فى 17 مباراة مقابل 5 للمقاولون العرب، وانتهت 8 مواجهات بالتعادلات، سجل إنبى 52 هدفا مقابل 30 فقط للمقاولون.

6- بدأ تاريخ المواجهات قبل 17 عاما، وبالتحديد موسم 2002/2003، وفاز إنبى ذهابا وإيابا بنتيجة واحد دون رد.

7- أول فوز للمقاولون جاء في الدور الثاني موسم 2005/2006، وفاز بهدف دون رد "27 أبريل 2006".

8- حافظ إنبى على شباكه نظيفة 9 مرات مقابل 4 مرات فقط للمقاولون.

9- يعد أحمد رؤوف الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في مسابقة الدوري برصيد 6 أهداف، يليه عادل مصطفي برصيد 4 أهداف، في حين يتصدر إيهاب المصري قائمة هدافي الذئاب برصيد 3 أهداف.

10- انتهت مواجهة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الذئاب سيف الجزيرى وأحمد داوود فيما سجل هدف انبى الوحيد كريم طارق فى اللقاء الذى أقيم فى 30 يناير 2021 بالجولة العاشرة على ستاد المقاولون العرب.