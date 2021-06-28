شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتابع محمد الشناوي أزمة مشاركته فى أولمبياد طوكيو بعد وعد الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، أن اللاعب يتابع أزمة مشاركته فى أولمبياد طوكيو باهتمام شديد، بعدما حصل على وعد من القلعة الحمراء بالسماح بمشاركته حال موافقة الكاف على تغيير موعد نهائى دورى الأبطال الأفريقي. وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الشناوى يريد المشاركة مع المنتخب الأولمبى لتحقيق إنجاز جديد لتاريخه مع الساحرة المستديرة، ولكن الحارس لم يدخل فى أى أزمات مع ناديه بهذا الشأن، ولم يدخل فى اعتراضات ضد مسئولى الأهلى بسبب اصرارهم على الاحتفاظ بكل اللاعبين للمشاركة فى النهائى الافريقى".

وأضاف المصدر، "الشناوى قائد الأهلى ولا يريد الغياب بالطبع عن مباراة كايزر تشيفز فى نهائى دورى الأبطال لاقتناعه الكامل بدوره مع الفريق ورغبته فى حمل كأس أفريقيا لو توج المارد الأحمر باللقب، لأنها ستكون المرة الثانية فى تاريخ الحارس مع القلعة الحمراء بعد نهائى القرن الشهيرمع الزمالك".

وتابع المصدر، "الشناوى حصل على وعد من الأهلى بالموافقة على اشتراكه فى أولمبياد طوكيو شرط موافقة الكاف على تقديم موعد المباراة بشكل لا يمنع مشاركته فى النهائى الأفريقي، وهو الأمر الذى يثمنه الشناوى، لاسيما فى ظل علاقته الطيبة بكل المسئولين بالأهلى".

وأشار المصدر إلى أن "الشناوى يتابع عن كثب واهتمام شديد رد الكاف على طلب اتحاد الكرة تغيير موعد النهائى الأفريقي، حتى يتمكن من الظهور فى هذا المحفل العالمى ويكرر سيناريو تألقه مع الفراعنة فى كأس العالم روسيا 2018".

وفى حال مشاركة محمد الشناوى مع المنتخب الأولمبى فى الأولمبياد، سيكون قد شارك فى جميع البطولات القارية سواء فى دورى أبطال أفريقيا أو كأس الأمم الأفريقية أوكأس العالم، مثله مثل عصام الحضرى، إلا أن مشاركة الشناوى فى أولمبياد طوكيو ستمنحه التفوق فى المشاركات على السد العالى.

وتبدو فرصة الشناوى حتى الآن ضعيفة فى المشاركة فى الأولمبياد، بعدما تأهل ناديه إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو المقبل، فى الوقت الذى لابد أن يدخل فيه المنتخب الفقاعة الطبية فى نفس اليوم فى طوكيو بناءً على تعليمات اللجنة المنظمة للبطولة.