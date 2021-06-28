شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يثبت أقدامه فى حراسة مرمى الزمالك.. وإمام عاشور الوريث الشرعى لساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبت محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أقدامه فى التشكيل الأساسى للفريق بعد استبعاد محمد عواد من معسكر مواجهة أسوان، ليتولى بعدها جنش حراسة عرين فريقه، ونجح الحارس فى تقديم مستوى مميز ونال ثقة المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون.

كما أصبح إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، الوريث الشرعى للدولى التونسى فرجانى ساسى الذى لم يعد إلى الزمالك منذ انضمامه لمعسكر منتخب بلاده، لاسيما أن كارتيرون اعتمد على عاشور فى وسط الملعب بجوار طارق حامد لتعويض ساسى، ونجح اللاعب فى تقديم مستوى مميز.

ويخوض لزمالك مباراة صعبة عندما يلتقى مع نظيره مصر المقاصة في السابعة مساء اليوم، على ملعب السويس في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما وإن الفارس الأبيض يدخل المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز في المباراة الماضية على المقاصة بثنائية يوسف أوباما في بطولة كأس مصر، وتأهل لملاقاة فريق أسوان.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول بجدول ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 17 وتعادل في 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 47 هدفًا، وسكنت شباكه 18 هدف، بينما يدخل المقاصة المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز في 10 وتعادل في 6 وخسر 9، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 31 هدف.