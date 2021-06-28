شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفضل انتظار التوقف لحسم ملف الصفقات والتجديدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفضل إدارة الزمالك، انتظار فترة التوقف المقبلة، لحسم ملف الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق أو التجديد للاعبى الأبيض، حيث يفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، عدم فتح أى ملفات فى الوقت الحالى انتظارا لخوض الفريق مباراته أمام غزل المحلة، والتى ستجمع بين الفريقان، يوم 5 من شهر يوليو المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى الأبيض لحصد لقبها هذا الموسم.

وقررت إدارة الزمالك، استكمال ملف تجديد عقود اللاعبين خلال فترة التوقف حيث ستقوم الإدارة البيضاء بفتح ملف تجديد تعاقد كلاً من أشرف بن شرقى وطارق حامد ومحمد عبد الشافى، لاعبى الفريق إلى جانب الوقوف النهائى على هوية المرشحين للإنضمام إلى الفريق فى المراكز المختلفة بعدما طلب الفرنسى كارتيرون تدعيم مراكز رأس الحربة والمدافع والوسط والظهير الأيمن وصانع الألعاب، وذلك بعدما نجحت اللجنة المكلفة بإدارة النادى بقيادة حسين لبيب فى تجديد عقد محمود الونش مدافع الفريق حتى عام 2025 إضافة إلى تجديد عقد أحمد زيزو جناح الفريق حتى نهاية عام 2024.

ومن المقرر أن يتم استكمال العمل فى ملف التجديدات فى فترة التوقف لمنح الفريق الأبيض مزيدا من الاستقرار فى المرحلة المقبلة، فى إطار خطة النادى للحفاظ على قوامه الأساسى وغلق الباب أمام تشتيت اللاعبين بالعروض الخارجية، لذا ستتحدث إدارة الزمالك مع لاعبى الفريق المقرر نهاية عقودهم بنهاية الموسم المقبل حول تجديدها مع ترضيتهم مالياً بالصورة التى تليق بحجم المجهودات التى يقدمها هؤلاء اللاعبين مع الفريق بعدما حرصت الإدارة على زيادة المقابل المالى لزيزو والونش مع توقيعهما على عقود إعلانية على هامش تجديد العقود الخاصة بهما، لذا سيتم وضع نفس البنود فى العقود المقرر تجديدها فى الفترة القادمة عقب الانتهاء من لقاء غزل المحلة.