شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هانيا محمود لاعبة السلة: بحب أحمد حلمى والهضبة ونفسى أكون رسامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "هانيا محمود" لاعبة السلة فى نادى سموحة وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما أنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.





ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟الرسم بحب الرسم جدا





ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟French toast





من نجمك المفضل؟أحمد حلمى

من مطربك المفضل ؟عمرو دياب من مطربك المفضل ؟عمرو دياب





لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟رسامة لأنى بحب الرسم





لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟الرد بيكون عبارة عن نظرة حادة وامشى واكمل طريقى





مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ نينا دوبراف.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟الكاجوال أسهل ومريح. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟الكاجوال أسهل ومريح.





ولو هترتبطى.. تفضلي رجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟يكون رياضى.





لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟هرفض ومش هسيبها.