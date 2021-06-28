شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة سموحة وبيراميدز في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع بيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر في السابعة من مساء الأحد 11 يوليو المقبل، بملعب استاد بتروسبورت.

يأتي ذلك بعد خروج بيراميدز من الكونفيدرلية أمام فريق الرجاء المغربي بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، ويسعى مسؤولو اتحاد لكرة إلى تقديم مباريات بيراميدز المقبلة، والتى ستكون بدايتها الخميس المقبل عندم يلتقى مع الأهلى في بطولة الدوري.