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خالد الغندور للأهلي : «كفاية بطولات»

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الاعلامي ونجم الزمالك السابق خالد الغندور رسالة إلى لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي عقب التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا والاقتراب من الاحتفاظ باللقب للمرة العاشرة.

وداعب الغندور لاعبي الأهلي خلال تصريحات إذاعية قائلاً: «حرام عليكم كفاية بطولات».

وواصل: «الأهلي هزم الترجي برباعية مع الرأفة ذهاباً إياباً، وهي نتيجة ثقيلة للغاية على فريق بحجم بطل تونس، وبات قريباً للغاية من تحقيق دوري أبطال إفريقيا».

وأنهى تصريحاته مشيداً بموسيماني: «يسير بخطوات ثابتة ويقدم عمله الفني بامتياز رغم محاولة البعض التقليل من قدراته».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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