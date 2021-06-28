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منتخب اليد يواجه كرواتيا في مباراة ودية استعدادًا لأولمبياد طوكيو

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هبة الله محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه اليوم الأثنين، المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره الكرواتي، في إطار المباراة الودية بين الفريقين في معسكر إسبانيا استعدادًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

واصطحب جارسيا باروندو، المدير الفني للمنتخب، 20 لاعبًا في صفوف الفريق خلال معسكر إسبانيا، وهم:

حراسة المرمى: محمد عصام الطيار، كريم هنداوي، محمد علي

الجناح الأيمن: محمد سند، أكرم يسري

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر، خابد يحيى، محسن رمضان

الجناح الأيسر: أحمد مؤمن صفا، عمر الوكيل بكار

الظهير الأيسر: يحيى الدرع، حسن وليد قداح، علي زين

الدائرة: إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، وسام نوار، أحمد عادل

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد دودو، أحمد خيري، سيف الدرع

ويذكر أن المنتخب الوطني شارك في بطولة العالم لكرة اليد رجال 2021، والتي أقيمت في مصر في شهر يناير الماضي، وأحرز المركز السابع بعد مباراة ملحمية مع منتخب الدنمارك حامل اللقب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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