منتخب الشباب ينهي مشاركته في كأس العرب متفوقا على اوزباكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

انهى منتخب الشباب الوطني لكرة القدم تحت سن عشرين عاما مشاركته في كأس العرب المقامة حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة بفوز عريض على نظيره الاوزبكي بثلاثة اهداف مقابل هدف، محتلا بذلك المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي تأهل عنها للدور الثاني منتخبي تونس والسعودية.



وكان اتحاد الكرة اقر المشاركة في البطولة بصورة متأخرة بغرض اعداد المنتخب لبطولة غرب اسيا التي تقام في الاردن خلال نوفمبر القادم ثم تصفيات كأس اسيا المقبلة مطلع العام القادم.

وعقب الفوز على اوزباكستان منح وزير الشباب والرياضة نائف البكري لاعبي المنتخب الوطني للشباب مكافأة مالية قدرها (500 دولار)، لكل لاعب..مشيدا في اتصال هاتفي ببعثة المنتخب، بالمستوى والاداء الطيب الذي قدمه اللاعبون أمام المنتخب الأوزبكي، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وقصر فترة إعداده.

وثمن البكري جهود الاتحاد العام لكرة القدم، الذي نجح في الحفاظ على لحمة رياضة الوطن، وحرصه على استمرار حضور المنتخبات الوطنية على المستوى القاري والدولي رغم كل الظروف التي فرضتها مليشيا الانقلاب على وضع الرياضة والوطن عمومًا.

من جانبه نوه رئيس اتحاد الكرة احمد العيسى بالمستوى المميز الذي قدمه منتخب الشباب في البطولة رغم قصر فترة اعداد اللاعبين بشبوة والتي لم تتجاوز 16 يوما قبل المشاركة وعدم خوض اي مبارا تجريبيه، مؤكداً ضرورة التزام اللاعبين خلال الفترة القادمة من خلال الحفاظ على مستوياتهم للاستمرار في العطاء وتشريف اليمن في جميع المحافل الكروية.

واشاد العيسى بالمستويات المميزة التي قدمها اللاعبون خلال المباريات الثلاث أمام تونس والسعودية واوزباكستان.. موجها بصرف مكافآت للبعثة ووعد بالاستمرارية في اقامة المعسكرات الداخلية والخارجية استعدادا للاستحقاقات القادمة.