خالد الغندور لنجوم الأهلي: " حرام كفاية بطولااااااااااااات"

الشارقة - اميمة ياسر -



داعب الإعلامى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، نجوم الأهلى عقب تأهلهم للمباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا خلال برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم قائلا، "من زملكاوي صميم لنجوم الأهلى.. إيه يارجالة اللى أنتو عاملنيه ده.. ما كفاية بطولات بقى.. كفااااااية بطووولاااااات".

وأضاف بندق، "حرام بجد كسبتوا الترجى ثلاثة مع الرأفة حرام عليكم كفاية بطولات، موسيمانى عامل نتائج مبهرة ورائعة واللى يقول عليه معندوش فكرة يبقى مينفعش نصدقه، المدرب عامل شغل عشرة على عشرة ".

وتابع خالد الغندور، "أنا زملكاوى ولو لقيت خطأ تحكيمى لصالح الأهلى مش هسكت، بس إحقاقاً للحق ضربة جزاء طاهر محمد طاهر سليمة مليون فى المية والطرد كمان سليم مليون فى المية".

وأضاف بندق، "الأهلى كفته أرجح فى النهائى الأفريقى، سواء على مستوى اللاعيبة أو المدرب أو التاريخ، نتمنى التوفيق لبطل مصر فى المباراة النهائية وأن يتوج باللقب".

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى من حجز مقعده فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على الترجى التونسى فى نصف نهائى البطولة ذهابا وإيابا بأربعة أهداف نظيفة.

وعزز الأهلي رقمه كأكثر الأندية الأفريقية فى عدد مرات بلوغ نهائى دورى الأبطال للمرة الـ14 فى تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعدما سبق له الظهور فى النهائى القارى فى 13 مناسبة.

وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح فى تحقيق اللقب فى 9 مناسبات، فى رقم قياسى للفريق فى عدد مرات التتويج باللقب الأهم فى القارة السمراء، واكتفى بالوصيف فى 4 مناسبات