شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2003 يواجه طاجيكستان فى دور الـ8 للبطولة العربية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر مع منتخب طاجيكستان في دور الثمانية لمباريات البطولة العربية التي تستضيفها مصر حتى 7 يوليو المقبل. وتنطلق مباراة منتخب مصر مواليد 2003 أمام طاجيكستان فى الخامسة مساءً باستاد القاهرة ويتأهل الفائز منهما لدور الأربعة.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة القدم مواليد 2003 التى تستضيفها مصر تعديل مواعيد المباريات وتأجيلها لمدة ساعة بسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال الفترة الحالية بالقاهرة.

وتقرر ترحيل المباريات التي تقام في الرابعة عصرًا لتنطلق فى الخامسة، بينما تنطلق مباريات السابعة فى الثامنة مساءً، بناءً على طلب عدد من المنتخبات.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن خزينة الجبلاية تتحمل جميع التكاليف الخاصة بإستضافة البطولة العربية لكرة القدم مواليد 2003 التي تستضيفها مصر وتنتهي في 6 يوليو المقبل ، وليس الاتحاد العربي.

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن اتحاد الكرة يتحمل جميع التكاليف الخاصة بسفر وعودة المنتخبات و الأقامة إلي جانب التنقلات ، بينما يتحمل الاتحاد العربي فقط مستحقات الحكام في البطولة العربية.

تابع مصدر اتحاد الكرة أن الجبلاية تحملت أيضا تكاليف البطولة العربية لكرة الصالات التي استضافتها مصر في مايو الماضي .

فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2003 على نظيره الموريتانى بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمعهما اليوم باستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة كأس العرب التى تقام فى مصر، لتتصدر مصر قمة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على النيجر 2 / 0 ، وعلى الجزائر بهدف دون رد.