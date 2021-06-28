شكرا لقرائتكم خبر عن حميد أحداد يخرج من حسابات كارتيرون ويقترب من العودة للدورى المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج المغربى حميد أحداد، مهاجم فريق الزمالك، من حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، لذا سيبدأ اللاعب فى بحث ملف العروض الخاصة به خلال الفترة المقبلة، بعدما أصبح خارج الحسابات الفنية والتواجد مع الفريق بالموسم الجديد بعدما استقر الجهاز الفنى للزمالك حول ضم ثنائى من المهاجمين فى فترة الانتقالات المقبلة، وبذلك سيكون أحداد قريبًا من العودة إلى الدورى المغربى بعدما تألق فى الموسم الماضى، مع الرجاء المغربى، حينما تمت إعارته إليه من الزمالك ثم عاد إلى الفريق الأبيض إلا أن تذبذب مستواه أدى إلى خروجه من حسابات كارتيرون فى أكثر من مناسبة مع سعى إدارة الزمالك لتعزيز مركز المهاجم ستكون فرص اللاعب، ضئيلة، فى الاستمرار فى قلعة ميت عقبة.

ومن المقرر، أن تشهد الفترة المقبلة، حسم أحداد لوجهته القادمة حيث ينتظر العروض التى سيتلقاها من خلال وكيل أعماله لمناقشتها مع انتظاره أيضاً لاخطاره بشكل رسمى من قبل إدارة الزمالك بموقفه فى الموسم الجديد، حيث يواصل اللاعب خوضه لتدريباته مع الفريق بصورة طبيعية انتظاراً لحسم موقفه النهائى مع الفريق والذى يعد الأقرب هو رحيله لضم مهاجم أجنبى بدلا منه فى الموسم الجديد ويعد الكونغولى بن مالانجو المرشح الأول فى الأجانب لتعزيز هذا المركز بالقلعة البيضاء.

فيما تصدر حسام حسن، مهاجم سموحة، المعار لأهلى طرابلس الليبى، قائمة المرشحين لتدعيم مركز رأس الحربة فى نادى الزمالك، وذلك من بين المرشحين المحليين، حيث ستقوم إدارة الزمالك بدعم خط هجوم الفريق بثنائى أحدهما محلى وآخر أجنبى وذلك لتعزيز القوام الأساسى للفريق فى الموسم الجديد، حيث يرغب مسئولى الأبيض فى تعزيز خط الهجوم بالموسم المقبل، بضم مهاجم يعوض رحيل مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالطة سراى التركى، الذى تمت إعارته فى شهر يناير الماضى، لمدة موسمًا ونصف، وقامت إدارة الزمالك وقتها بضم الثنائى التونسى سيف الجزيرى ومروان حمدى لدعم خط الهجوم، إلا أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، طلب وضع مركز رأس الحربة ضمن الأولويات للتدعيم فى الموسم الجديد وتبحث إدارة الزمالك فى الوقت الحالى، التحرك لحسم صفقة المهاجم الجديد خلال الفترة المقبلة.