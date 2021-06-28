شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسابق الزمن لحسم ملف المدير الفنى الجديد قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو نادى بيراميدز لحسم ملف المدير الفنى الجديد الذى سيتولى قادة الفريق الكروى الأول، قبل الإعلان عن رحيل الأرجنتينى رودلفو أروابارينا عقب الخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بالخسارة من الرجاء المغربى بركلات الترجيح.

وتأهل فريق الرجاء المغربى لنهائى الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة شبيبة القبائل الجزائرى، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما أمس، الأحد، على ملعب محمد الخامس في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتبحث إدارة بيراميدز فى الوقت الحالى على مدرب كفء يستطيع النهوض بالفريق من جديد، وتولى قيادة بيراميدز فى المباريات المتبقية ببطولة الدورى الممتاز، حيث يبحث الفريق عن العودة للمربع الذهبى، وكأس مصر الذى سيسعى الفريق للمنافسة بشراسة على اللقب.

وتصارع إدارة بيراميدز الزمن من أجل حسم ملف المدرب الجديد للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة إن بيراميدز مرتبط بمواجهة هامة أمام الأهلى يوم الخميس المقبل فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى.

ومازالت إدارة الفريق السماوى تبحث عن مدير فنى مصرى يتولى قيادة بيراميدز، حيث أصبحت الأولوية فى الوقت الحالى للمدرب المحلى لكونه على دراية بالدورى ومتابع لفريق بيراميدز على عكس المدرب الأجنبى الذى سيكون فى احتياج لفترة من الوقت حتى يتعرف على الأجواء فى المسابقة واللاعبين.

وقد تضطر إدارة بيراميدز للإبقاء على أروابارينا وعدم الإطاحة به فى الوقت الحالى، حال عدم التمكن من الوصول لاتفاق مع أحد المدربين الأكفاء لتولى زمام الأمور.