شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب إيهاب جلال مع الإسماعيلي فى 100 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير الإسماعيلى بخطى ثابتة مع المدير الفنى إيهاب جلال، الذى يكمل 100 يوم غدا الثلاثاء داخل قلعة الدراويش، حيث سبق وتولى المهمة رسميا يوم 21 مارس الماضى.

واستطاعت جماهير الدراويش أن تستعيد البسمة والسعادة ، منذ التعاقد مع إيهاب جلال وجهازه المعاون الذين نجحوا فى عبور الفريق من أزمة غياب الانتصارات.

لعب الإسماعيلى خلال هذه الفترة 11 مباراة منهم لقاء بكأس مصر، حيث فاز فى 8 وخسر 3 وسجل لاعبيه 21 هدفًا ومنى مرماه 11 هدفًا، وكلين شيت 3 لقاءات وفقاً للموقع الرسمى للدراويش.

واعتمد إيهاب جلال على 23 لاعبًا وهم ..

* محمد فوزى .. 11 مباراة بواقع 990 دقيقة، منى مرماه 11 هدفًا ،وكلين شيت 3 لقاءات

* مروان الصحراوى .. 10 مباريات بواقع 850 دقيقة

* باهر المحمدى .. 6 مباريات بواقع 186 دقيقة

* محمد هاشم .. 10 مباريات بواقع 849 دقيقة، صنع هدفًا

* محمد عمار .. 5 مباريات بواقع 405 دقيقة، صنع هدفًا

* حسين السيد .. 5 مباريات بواقع 394 دقيقة، سجل هدفًا

* عبد الله جمعه .. 9 مباريات بواقع 638 دقيقة

* عماد حمدى .. 9 مباريات بواقع 534 دقيقة، صنع 3 أهداف

* محمود عبد العاطى ” دونجا ” .. 3 مباريات بواقع 157 دقيقة

* محمد حسن .. 10 مباريات بواقع 848 دقيقة

* نادر رمضان .. 5 مباريات بواقع 163 دقيقة، صنع هدفًا

* محمد عادل .. 10 مباريات بواقع 790 دقيقة، صنع هدفًا

* عمر الوحش .. 4 مباريات بواقع 54 دقيقة

* محمد صادق .. 8 مباريات بواقع 493 دقيقة، سجل هدفًا

* مصطفى فارس .. مباراتين بواقع 117 دقيقة

* آرى بابل .. 7 مباريات بواقع 211 دقيقة، سجل هدفين

* أحمد مدبولى .. 11 مباراة بواقع 858 دقيقة، صنع 4 أهداف

* أحمد مصطفى .. 5 مباريات بواقع 186 دقيقة، صنع هدفًا

* عبد الرحمن مجدى .. مباراة بواقع 7 دقائق

* محمد الشامى .. 6 مباريات بواقع 82 دقيقة

* فخر الدين بن يوسف .. 10 مباريات بواقع 900 دقيقة، سجل 6 أهداف وصنع هدفًا

* شكرى نجيب .. 11 مباراة بواقع 904 دقيقة، سجل 5 أهداف وصنع هدفًا

* بنسيون شيلونجو .. 6 مباريات بواقع 225 دقيقة، سجل 5 أهداف

فى حين لم يحصل 15 لاعبًا على فرصة حتى الآن وهم .. محمد صبحى ومحمد مجدى وكمال السيد ومصطفى الزنارى ومحمد مصيلحى وأحمد فتحى ” كاستيلو ” ومحمد ناصر وأحمد العش ومحمد بيومى وأحمد أيمن ومحمود البدرى ورضوان شريفى ومحمد الضرف ومدحت فقوسه وزياد طارق.

بينما قام بإعادة وتصعيد 9 لاعبين للتدريب مع الفريق الأول وهم .. عبد الرحمن صلاح وعبد الله جمال وعمر هنيدى ومحمد إيهاب ومحمد سليمان ومحمد عبد السميع وإبراهيم حسن ومروان شوقى زيدان وإسلام فراج.