شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب كاف رسميا لتقديم نهائي دوري الأبطال ليوم 14 أو 15 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة المصري، خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – يطلب فيه تقديم موعد مباراة النهائي الأفريقي التي تجمع الأهلي المصري وكايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا والمحدد لها 17 يوليو المقبل.

وتضمن الخطاب المرسل إلى اتحاد الكرة المطالبة بتقديم موعد النهائي الأفريقي ليقام يوم 14 أو 15 يوليو لمشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو وارتباطه بالسفر يوم 15 إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه يتم الانتهاء من اتفاق على تخصيص طائرة خاصة لمنتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 التي تقام في يوليو المقبل، من أجل إراحة اللاعبين بسبب طول الرحلة، ولكن التكاليف مرتفعة للغاية.

وأكد مسئولو اللجنة الثلاثية، أن هناك أزمة جديدة في الأولمبياد، بعد مطالبة اليابان بعض الدول بضرورة التواجد مبكراً في طوكيو بسبب إجراءات فيروس كورونا.