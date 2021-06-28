شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد دور الـ8 للبطولة العربية بمصر بسبب درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة القدم مواليد 2003 التي تستضيفها مصر تعديد مواعيد المباريات وتأجيلها لمدة ساعة بسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال الفترة الحالية بالقاهرة.

وتقرر ترحيل مباريات البطولة العربية لكرة القدم ، التي تقام في الرابعة عصرًا لتنطلق في الخامسة ، بينما تنطلق مباريات السابعة في الثامنة مساءًا ، بناء على طلب عدد من المنتخبات.

كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن خزينة الجبلاية هي من تتحمل جميع التكاليف الخاصة بإستضافة البطولة العربية لكرة القدم مواليد 2003 التي تستضيفها مصر وتنتهي في 6 يوليو المقبل، وليس الاتحاد العربي.

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة يتحمل جميع التكاليف الخاصة بسفر وعودة المنتخبات و الأقامة إلي جانب التنقلات ، بينما يتحمل الاتحاد العربي فقط مستحقات الحكام في البطولة العربية.

تابع مصدر اتحاد الكرة، أن الجبلاية تحملت أيضا تكاليف البطولة العربية لكرة الصالات التي استضافتها مصر في مايو الماضي .

فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2003 على نظيره الموريتانى بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمعهما اليوم باستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة كأس العرب التى تقام فى مصر، لتتصدر مصر قمة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على النيجر 2 / 0 ، وعلى الجزائر بهدف دون رد.