شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والمقاصة × 16 معلومة قبل مواجهة الليلة فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة صعبة، عندما يلتقى مع مصر المقاصة فى السابعة مساء اليوم على ملعب السويس فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لقاء الزمالك ومصر المقاصة واحد من أقوى لقاءات الإيجبشين ليج فى الأعوام الأخيرة، ودائماً يحمل المفاجآت الأمر الذى يجعل المباراة أكثر إثارة، وفى السطور التالية نلقى الضوء على كواليس مواجهات الزمالك والمقاصة قبل صدام اليوم..

1_بالرغم من الفوارق الكبيرة بين الفريقين، والتى تصب لصالح الفارس الأبيض، إلا أن المواجهات المباشرة بين الفريقين تشهد دائمًا ندية وإثارة لتصبح النتيجة 10/ 6 لصالح الزمالك بفارق ضئيل للغاية فى صراع الفوز بين الفريقين.

2_التقى الزمالك مع المقاصة فى 17 مواجهة، بواقع 15 فى الدورى ومباراتين بالكأس، حقق الزمالك الفوز فى 10 مواجهات وحسم المقاصة 6 مباريات، وهو أكبر رقم للفرق الصاعدة التى واجهت الزمالك، وحسم التعادل السلبى مواجهة واحدة.

3_سجل الزمالك 27 هدفًا فى شباك المقاصة، بينما سجل الفريق الفيومى 19 هدفاً فى الشباك البيضاء.

4_يتصدر هدافو مواجهات الفريقين بالدورى كل من يوسف أوباما برصيد ثلاثة أهداف ومحمود علاء - فرجاني ساسي - كهربا - أحمد جعفر - أيمن حفني - حسين الشحات - عمر النجدي- أشرف بن شرقى برصيد هدفين لكل لاعب، حيث أحرز حفني هدف وهو في الفريق الفيومي وهدف مع أبناء ميت عقبة.

5_كما يعد طارق حامد من الزمالك وأحمد سامى من المقاصة ولاعب طلائع الجيش الحالى، الأكثر مشاركة فى مواجهات الفريقين، برصيد 12 مباراة لحامد و7 لسامى.

6_ الفوز الأكبر كان من نصيب الزمالك بنتيجة "4-1" وتحقق ذلك فى ثلاث مناسبات، الأولى كانت بالدور الأول لموسم "2014-2015"، بينما كانت الثانية بالدور الثانى للموسم الماضى بينما كانت الثالثة فى الدور الاول لدوري هذا الموسم.

7_انتهت أول مباراة بين الفريقين بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وذلك فى الثانى من شهر أكتوبر عام 2010، سجل أهداف الأبيض (شيكابالا - أحمد جعفر "هدفين" - محمود فتح الله)، وسجل للفريق الفيومي (أيمن حفني - أيمن كمال - حسين حمدي) وكانت مباراة جدلية كبيرة وانتهى هذا الدورى دون إكمال بسبب الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد.

8_انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بهدفين دون رد وكانت فى 22 يونيو 2021 بالدور ربع النهائى لكأس مصر وسجل ثنائية الفريق الابيض أوباما فى اللقاء الذى أقيم على ستاد السويس.

9_ انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بالدوري بفوز الزمالك برباعية مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 28 يناير 2021 بالجولة العاشرة للمسابقة على ستاد بتروسبورت ، سجل للفارس الابيض أشرف بن شرقى هدفين وأوباما هدفين وسجل للمقاصة مروان حمدى لاعب الزمالك الحالى.

10_شهدت مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى الدور الأول من موسم 2016- 2017 جدلا كبيرا بعد تغاضى جهاد جريشة حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء للزمالك من لمسة يد أحمد سامي لاعب المقاصة، وهدد الزمالك بالانسحاب من المباراة قبل العودة وتهديد بالانسحاب من البطولة بالكامل.

11_وفى 16 أبريل 2017 حسم مصر للمقاصة لقاء الدور الثاني بالفوز 2-0 بعد انسحاب الزمالك بسبب خلافات بين الفريق الأبيض ومسؤولي الاتحاد المصري حول موعد إقامة اللقاء.

12_ نجح فريق مصر للمقاصة فى تحقيق الفوز بـ4 مباريات متتالية فى موسمى 2016 -2017 و2017- 2018.

13_يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول بجدول ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 17 وتعادل في 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 47 هدفًا، وسكنت شباكه 18 هدف

14_يدخل المقاصة المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز في 10 وتعادل في 6 وخسر 9، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 31 هدف.

15_اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة الزمالك ومصر المقاصة مكون من :" سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقي ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً".

16_ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمود جنش في حراسة المرمى، خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشو - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.