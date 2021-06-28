شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. خلاف بين صالح سليم والجوهرى بسبب محمد عباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

ويروى محمد عباس، نجم هجوم الأهلى السابق، كواليس خلاف الراحل صالح سليم رئيس القلعة الحمراء مع الراحل محمود الجوهرى المدير الفنى الأسبق للمارد الأحمر بسبب معاقبة اللاعب.

وقال عباس فى تصريحات سابقة لقناة الأهلى، إن صالح سليم طلب معاقبتى ومنعى من السفر مع الفريق، وحينها كنت أخطأت واستوجب العقوبة، إلا أن الجوهرى عارض صالح سليم وأكد حاجته لخدماتى وقال لصالح، "أنا بنيت خطتى وفريقى على محمد عباس"، إلا أن رئيس الأهلى رفض وتمسك بمعاقبتى ومنعى من السفر مع الفريق.