شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يستقر على الاعتزال بنهاية الموسم من الباب الكبير مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر محمد صبحى، حارس مرمى النادى الإسماعيلى، على إعلان اعتزال الساحرة المستديرة بنهاية الموسم الجارى، ويرى صبحى أن الانتفاضة التى حققها الدراويش مؤخراً مع قدوم إيهاب جلال لتدريب الفريق واقتراب الإسماعيلى من إنهاء الموسم فى مركز متميز يليق بالقلعة الصفراء هو التوقيت المناسب لاتخاذ مثل هذا القرار. وشارك صبحى صاحب الـ 39 عاماً مع الإسماعيلى فى بداية الموسم قبل أن يتعرض للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية ويشارك محمد فوزى بدلا منه.

وفاز الإسماعيلى على سموحة بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من عمر بطولة الدورى الممتاز، ثلاثية الإسماعيلى سجلها كل من الناميبى بنسون شيلونجو وفخر الدين بن يوسف إضافة لشكرى نجيب، الدراويش تحت قيادة إيهاب جلال يواصل مسيرة الإبداع والإمتاع نحو حصد مقعد بمربع الكبار، بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفريق للنقطة ٣٥ فى المركز الثامن بجدول ترتيب فيما توقف رصيد سموحة عند النقطة 40 فى المركز الرابع.

ويعد محمد صبحى من أفضل حراس المرمى، حيث حقق ارقام قياسية مع الفريق الأول بالنادى الإسماعيلى حتى رحل عن القلعة الصفراء عام 2017 قبل أن يتم التعاقد معه مرة أخرى بداية من الموسم الجارى قبل غلق باب القيد الصيفى بدقائق، وولد محمد صبحى عليوه فى 30 أغسطس عام 1981 فى مدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية وبداه ميسره مع مركز شباب المسلمين بمدينة التل قبل الانتقال إلى صفوف الإسماعيلى وعمرة 17 عامآ.

بدأ محمد صبحى مسيرته الكروية مع نادى الإسماعيلى عام 2000 وتحديدآ فى نهائى كأس الاتحاد الإفريقى امام شبيبه القبائل الجزائرية وبعد رحيل الحارس الأسطورى المغربى عبدالقادر البرازى واصابه إبراهيم فرج واصبح صبحى الحارس الاسماعيلى طوال 14 عاما.

وحصل محمد صبحى على لقب افضل حارس مرمى ناشىء عام 2000، وافضل حارس مرمى فى الدورى المصرى ثلاثة مرات عام 2002 و2003 و2018، وحصل مع الدراويش على بطولة كأس مصر عام 2000 وبطولة الدورى المصرى عام 2002، الوصول إلى نهائى كأس الاتحاد الإفريقى عام 2002 والوصل إلى نهائى بطولة أفريقيا عام 2003 الوصول إلى نهائى البطولة العربية عام 2003 الوصول إلى نهائى كأس مصر عام 2003 الوصول إلى المباراة الفاصلة عام 2009.

كان الأخطبوط محمد صبحى حارس منتخب الشباب الذى الفائز بالمركز الثالث فى بطولة العالم للشباب لكرة القدم 2001. وحصل مع المنتخب المصرى الأول على بطولتين كأس الأمم الأفريقية عامى 2008 و2010.