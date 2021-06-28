شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: لو مسكت الأهلى هفوز بكل البطولات وبأجمل أداء.. ومعلول "خلص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك السابق، أن التونسى على معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر مستواه تراجع واقترب من إنهاء مشواره مع الساحرة المستديرة. وقال رضا عبد العال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "موسيمانى ناجح مع الأهلى عشان بياخد بطولات، لكن مالوش بصمة زى فايلر وتاكيس جونيس، ومعه فريق كويس ومؤسسة كويسة اسمها الأهلى، محمد يوسف لما درب الأهلى بعد رحيل جوزيه والبدرى خد بطولة أفريقيا عادى جدا".

وأضاف رضا عبد العال، "أنا لو مسكت الأهلى هاخد كل البطولات وهقدم أفضل أداء فى العالم، والناس هتخرج تسقفلى لأنى واثق من إمكانياتى، والأهلى عنده فرقة كورة حلوة".

وتابع رضا عبد العال، "أفريقيا دلوقتى ضعيفة والفرق كلها واقعة بعد كورونا باستثناء الأهلى عشان سياسته جيدة وبيجيب لاعيبة كويسة".

وأضاف نجم الأهلي والزمالك السابق، "سيفان رحيمى لن يكون إضافة للأهلى، ولازم كل أفارقة الأهلى تمشى باستثناء جونيور أجايى، وديانج هيحترف فى أوروبا، أما معلول فأخره السنة دى يجددوله سنة بس لأن سنه كبر ومبقاش زى الأول ومن قبل الإصابة مستواه متراجع".

وعن بيراميدز قال رضا عبد العال، "فرقة منحوسة، الناس بصالهم فى الفلوس ومعندهمش غيرة وحمية على الفريق، ومعاهم مدرب قليل بلغة الكورة".

وعن الزمالك قال رضا عبد العال، "أنا أكثر واحد يقسو على الزمالك فى التحليل، رغم زملكاويتى معنديش حسابات، وأرى أن أحمد سامى وعبد الحميد بسيونى وعلى ماهر أفضل مدربين فى الدوري".