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اتحاد الكرة يحدد موعد مواجهة سموحة وبيراميدز في كأس مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة سموحة مع بيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر في 11 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي سموحة بنظيره بيراميدز في دور الـ16 في السابعة من مساء الأحد 11 يوليو المقبل بملعب بتروسبورت.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق عن تأجيل لقاء سموحة وبيراميدز في كأس مصر، بسبب إصابة 13 فرداً في فريق بيراميدز بفيروس .

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة سموحة وبيراميدز، سيلتقي مع الفائز من مباراة الأهلي والنصر، في دور الـ8 من كأس مصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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