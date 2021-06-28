روديجر وجوندوجان يعودان لتدريبات ألمانيا قبل مواجهة إنجلترا في يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

عاد أنطونيو روديجر وإلكاي جوندوجان إلى تدريبات المنتخب الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين قبل السفر إلى لندن لمواجهة المنتخب الإنجليزي غدا الثلاثاء على ملعب ويمبلي في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وكان روديجر /28 عاما/ قد غاب عن التدريبات أمس الأحد بسبب نزلة برد، بينما غاب جوندوجان بسبب إصابة بسيطة في الرأس.

وبعد خوض مبارياته الثلاث بدور المجموعات في ميونخ، والتي شهدت خسارة أمام فرنسا وفوزا على البرتغال وتعادلا مع المجر، يحل المنتخب الألماني ضيفا على نظيره الإنجليزي في مباراة الغد.

وقال توماس مولر، الذي يتوقع عودته للتشكيل الأساسي للمنتخب الألماني مكان ليروي ساني بعد أن تعافى من مشكلة في الركبة، :"هما دولتان رائعتان في كرة القدم، لذلك نتمنى أن تكون المباراة ممتعة."

كذلك يحتمل أن يشارك ليون جوريتسكا، الذي سجل هدف التعادل 2 / 2 أمام المنتخب المجري، ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب الألماني في مباراة الغد، وذلك للمرة الأولى في البطولة الأوروبية الحالية.