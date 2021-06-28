المقاصة لمصراوي: حتى الآن لن يتم بث مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، أنه لا يوجد أي تغيير في موقف النادي بشأن بث مباراة الزمالك في الدوري.

ويستضيف مصر للمقاصة نظيره الزمالك مساء اليوم الإثنين في مباراة الجولة الـ27 لمسابقة الدوري الممتاز.

وسبق وأعلن نادي مصر للمقاصة أنه يرفض إذاعة المباراة تلفزيونياً، بسبب وجود مستحقات متأخرة لدى الشركة الراعية.

وقال بكري سليم في تصريحات لـ"الخليج 365" "لا يوجد جديد حتى الآن بشأن موقفنا من بث مباراة الزمالك".

وتابع "الشركة الراعية تواصلت معنا، هناك جلسة بعد قليل لحل الأمر، لكن لا يوجد أي جديد أو تغيير في القرار بعد".

واستمر "اذا حصلنا على جزء من المستحقات المتأخرة قد يتم تغيير الموقف، وكل الأمور واردة، خلال ساعات سيتم حسم الملف بشكل نهائي".

واختتم "نادي الزمالك ليس طرفاً في تلك الأزمة، ولا يوجد أي أمر سلبي تجاه الزمالك حال عدم بث المباراة".