رونالدو بعد خروج البرتغال من يورو 2020: سنعود أقوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال، أن منتخب بلاده بذل كل جهده للفوز ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو" مرة أخرى، مشيراً إلى أنهم سيعودون بشكل أقوى.

وودع منتخب البرتغال حامل اللقب، بطولة "يورو 2020" على يد منتخب بلجيكا بهدف نظيف، في دور الـ16 من البطولة القارية.

وكتب رونالدو رسالة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم نحصل على النتيجة التي أردناها وخرجنا من الاختبار قبل أن نرغب، لكننا فخورون برحلتنا، لقد بذلنا قصارى جهدنا للفوز بلقب اليورو من جديد، وأثبتت هذه المجموعة أنها لا تزال تقدم الكثير من البهجة للبرتغاليين".

وأضاف: "لم يكل مشجعونا في دعم الفريق من البداية إلى النهاية، كانوا هم من ركضوا وكافحوا من أجل مواكبة الثقة التي وضعوها فينا، لم نتمكن من الوصول إلى حيث أردنا جميعًا، ولكن هذا هو تقديرنا الصادق والعميق".

واختتم رونالدو: "أهنئ بلجيكا ونتمنى لك التوفيق لجميع المنتخبات المستمرة في المنافسة، أما نحن فسنعود أقوى.. تحيا البرتغال".