على حساب بيراميدز.. كيف علقت صحف المغرب على تأهل الرجاء لنهائي الكونفدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

ودع فريق بيراميدز منافسات بطولة كأس الكونفدرالية، بعد الخسارة أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وانتهت مباراتا الذهاب والعودة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وهو ما جعلهما يحتكمان إلى ركلات الترجيح.

وفيما يلي، نستعرض أبرز عناوين الصحف المغربية:

البطولة

في لقاء حُسم بركلات الترجيح.. الرجاء إلى نهائي الكونفدرالية

وقالت الصحيفة: "تأهل فريق الرجاء الرياضي لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، على حساب بيراميدز المصري في لقاء حسم بـ"ركلات الحظ" بنتيجة (5-4)، بعد انتهاء مبارتي الذهاب والإياب بدون أهداف".

وأضافت: "سيطرت الاحتجاجات المصرية، فضلًا عن التوقفات "المزعجة" من الحكم على مجريات الجولة، ما كسر وتيرة المباراة وجعل الفرص السانحة للتسجيل أمرًا نادرًا، وسط تفوق رجاوي كبير على مستوى الاستحواذ على الكرة".

المنتخب

الزنيتي ينقذ الرجاء

وقالت الصحيفة: "أنقد العنكبوت الأخضر، أنس الزنيتي أجانب الرجاء البيضاوي، وفي مقدمتهم الكونغولي بين مالانجو ومواطنه نجوما، ثم المدافع الليبي سند الورفلي من غضب جماهير النسور، بعدما تألق في الضربات الترجيحية التي قاد بها "الخضرا الوطنية "لنهاية كأس الكونفدرالية".

وتابعت: "ويدين الرجاء بالفضل لحارسه الزنيتي الذي كان رجل الحسم، وكلمة السر داخل تشكيلة لسعد الشابي، في الوقت الذي تألق ورفع معنويات لاعبيه؛ لتحقيق الهدف المنشود".

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فرحة هيستيرية

وقالت الصحيفة: "نجح الرجاء الرياضي في حجز بطاقة العبور إلى مباراة نهائي كأس الكونفيدرالية عقب تغلبه بضربات الجزاء الترجيحية على ضيفه بيراميدز المصري".

وأضافت: " وشهدت نهاية المباراة فرحة هستيرية للاعبين والطاقم الفني والإداري للرجاء، بعدما نجحوا في الاقتراب من تحقيق أول لقب لهم هذا الموسم بعدما عبروا للمباراة النهائية في المسابقة المذكورة".