فرنسا تستهدف ربع نهائي يورو 2020.. وصدام ناري بين كرواتيا وإسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يواصل منتخبا فرنسا وكرواتيا مشواريهما في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) اليوم الاثنين، حيث يواجه المنتخب الفرنسي نظيره السويسري، بينما يصطدم المنتخب الكرواتي بنظيره الإسباني، ضمن منافسات دور الستة عشر.

وعند انطلاق مباراة المنتخب الفرنسي مع نظيره السويسري على ملعب "أرينا ناسيونالا" في بوخارست، سيكون الفريقان قد علما بالطرف الآخر لمباراة دور الثمانية، حيث يلتقي الفائز منهما مع الفائز في المباراة بين كرواتيا وإسبانيا.

وسيفتقد المنتخب الكرواتي جهود إيفان بيريسيتش، الذي أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد، في مواجهة نظيره الإسباني على ملعب "باركن ستاديون" في كوبنهاجن.

وقدم كل من المنتخبين الكرواتي والإسباني انطلاقة بطيئة في البطولة، ولم يحقق أي منهما الفوز خلال أول جولتين من مباريات دور المجموعات.

لكن المنتخب الكرواتي، الذي يضم النجم لوكا مودريتش، طور أداءه وتغلب في الجولة الثالثة على نظيره الأسكتلندي 3/1، كما حقق المنتخب الإسباني انتصارًا ساحقًا أمام نظيره السلوفاكي 5/صفر؛ لتتأهل كرواتيا وإسبانيا من المركز الثاني في مجموعتيهما.

أما المنتخب الفرنسي بطل العالم، فقد استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره الألماني 1/صفر، ثم تعادل مع منتخبي المجر 1/1 والبرتغال 2/2.

وتأهل المنتخب السويسري لدور الستة عشر ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الست، لكنه سيسعى اليوم إلى تحقيق أول انتصار له في أدوار خروج المهزوم بالبطولات الكبيرة منذ كأس العالم 1954.