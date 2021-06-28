صفقات ريال مدريد | أنشيلوتي يرغب في ضم صفقة غير متوقعة من يوفنتوس

يرغب مدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، في التعاقد مع الدولي الإيطالي ماتيو دي تشيليو، خلال الميركاتو الصيفي 2021، مستغلًا رغبة ناديه يوفنتوس، في التخلص من منه وتوفير راتبه لدعم مراكز أخرى.

وخرج دي تشيليو معارًا إلى صفوف نادي ليون الصيف الماضي لمدة موسم واحد، لكن النادي الفرنسي لا يرغب في دفع القيمة المطلوبة، من أجل التعاقد معه بصورة نهائية.

وينتهي عقد دي تشيليو مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل، مع رغبة السيدة العجوز في الحصول على 8 مليون يورو مقابل رحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي 2021.

وبحسب تقارير صحفية، فإن أنشيلوتي يرى، أن دي تشيليو خيار جيد، وذلك بسبب قدرته على شغل مركز الظهير الأيمن بشكل مميز، كما أن سعر الصفقة منخفض، مما يمثل تدعيمًا جيدًا للفريق في ظل كثرة إصابات كارفخال.

التقارير الصحفية تؤكد، أن يوفنتوس يريد التخلص من اللاعب البالغ من العمر 28 عام، بسبب الازمات المالية الطاحنة التي يمر بها في الوقت الحالي.

ذكرت بعض التقارير و المصادر الإنجليزية، أن ايفرتون يرغب فى الحصول على خدماته خلال فترة الميركاتو الصيفي 2021، بقيمة تصل إلى 4.3 مليون جنية إسترليني.

وكان دي تشيليو قد تم ربطه بالانتقال إلى روما، ولكن تلك الأنباء قد انتهت عقب رفضه الرحيل.