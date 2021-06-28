صفقات النصر | حمدالله يقترب من العودة للدوري القطري

بات مهاجم نادي النصر السعودي عبد الرازق حمدالله، قريبًا من العودة مرة أخرى إلى الدوري القطري، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد تراجع مستواه مع العالمي الموسم الماضي.

وانضم المهاجم المغربي إلى صفوف النصر السعودي عام 2018 قادمًا من نادي الريان القطري وأصبح منذ ذلك الحين أحد أبرز الهدافين في المملكة.

وأشارت صحيفة العرب القطرية إلى إمكانية عودة عبد الرزاق حمدالله للعب مجددًا في دوري نجوم قطر، خاصة وان اللاعب لن يستمر مع ناديه الحالي النصر السعودي.

وأكدت الصحيفة أن نادي اتحاد جدة دخل بقوة على خط المفاوضات للتعاقد مع حمدالله، لكن هناك مفاوضات سرية تجري مع مدير أعمال اللاعب للعودة مجددا لدوري النجوم واللعب مع أحد الأندية التي ينتظرها استحقاق هام محلي وآسيوي.

ولم يحظ عبدالرازق حمد الله بموسم جيد مع النصر في 2020-2021، إذ لم يُسجل سوى 11 هدفًا خلال 15 مباراة في الدوري السعودي، بعدما كان قد سجل 34 في موسمه الأول و29 في الثاني.