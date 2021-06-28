تريزيجيه يتنازل عن المقابل المادي من الاهلي بعد مفاوضات وكيله 15 يومًا

رفض جناح أستون فيلا ومنتخب مصر محمود حسن تريزيجيه، الحصول على أجر مادي مقابل ظهوره على قناة النادي الاهلي مساء اليوم الإثنين، حسبما أعلن وكيل اللاعب نادر شوقي.

ويحل تريزيجيه ضيفًا على برنامج البيت الكبير والذي يقدمه لاعب الاهلي السابق الإعلامي إسلام شاطر، في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، للحديث عن مشواره وأهم المحطات في حياته وذكرياته داخل القلعة الحمراء.

وقال نادر شوقي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: تفاوضت مع مسئولي قناة الأهلي لمدة ١٥ يومًا، ووصلنا لرقم كويس، لكن اللاعب كلمني و قال لي أنت عملت شغلك ومبسوط، أجابته نعم، لماذا تساءل؟”.

وتابع حديثه: “يا نادر لن أحصل على جنيه من قناة النادي اللي خيره عليا وصنع اسمي، ومتنازل عن المقابل المادي كله، هذه شهادة حق”.

وبدأ تريزيجه مشواره الكروي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي حتى تم تصعيده للفريق الأول؛ ليبدأ بعدها رحلته الاحترافية بأندرخلت البلجيكي مرورًا بروايال موسكرون ثم قاسم باشا التركي ثم أستون فيلا.

وفاز تريزيجيه مع النادي الأهلي كأس السوبر الإفريقي ودوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، بالإضافة إلى لقبي الدوري المصري والسوبر المصري مرتين.

ويخضع جناح أستون فيلا لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي، بعدما أثبتت الأشعة إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة ليفربول بالجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.