الميركاتو الصيفي 2021 | ألبا يحسم قراره النهائي بشأن الرحيل عن برشلونة

اتخذ الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا، قراره النهائي حول إمكانية الرحيل عن ناديه برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي 2021، في ظل وجود أخبار عن رغبة النادي الكتالوني في التخلي عنه.

وزعمت تقارير صحفية في الساعات القليلة الماضية، اقتراب رحيل ألبا عن برشلونة، من أجل الاستفادة المادية، وفقًا لتفكير الإدارة الحالية بقيادة جوان لابورتا.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ألبا لايفكر في الرحيل عن برشلونة نهائيًا ويرى نفسه قادرًا على الاستمرار والوفاء بعقده الذي ينتهي في صيف عام 2024.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ألبا لا يريد الرحيل عن مدينة “برشلونة” ولديه خطة للاستمرار في الفريق خاصة مع ولادة طفله الثاني مؤخرًا، ويشعر بالارتياح وعدم التفكير في الرحيل.

ويرتبط الظهير الأيسر صاحب الـ31 عامًا بعقد مع نادي برشلونة يمتد حتى عام 2024، مع استقراره الأسري الكبير في الإقليم الكتالوني منذ سنوات طويلة وهو ما يمنعه من التفكير في الرحيل.

وفي حال ضغط برشلونة على ألبا من أجل مغادرة النادي، فإن الظهير الأيسر سيطلب الحصول على باقي عقده للموافقة على الرحيل عن القلعة الكتالونية الصيف الحالي.