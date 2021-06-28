صفقات الزمالك | بن مالانجو يخرج من حسابات كارتيرون

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، على متابعة مهاجم الرجاء المغربي الكونغولي بن مالانجو، خلال مباراتي بيراميدز بنصف نهائي الكونفيدرالية، لحسم التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وشارك بن مالانجو أساسيًا خلال مباراتي الرجاء أمام بيراميدز بنصف نهائي الكونفيدرالية، وتأهل الفريق المغربي بضربات الترجيح بعد انتهاء المواجهتين بالتعادل السلبي.

وفشل بن مالانجو في تسجيل أي هدف خلال نصف النهائي، كما أنه أهدر ركلة جزاء تصدى لها حارس بيراميدز أحمد الشناوي، لكنه يظل هداف الفريق في البطولة برصيد 5 أهداف.

واستبعد كارتيرون المهاجم الكونغولي اللاعب من حساباته ولا يرى أنه سيكون إضافة للزمالك في الموسم الجديد، في ظل وجود الثلاثي سيف الدين الجزيري وحميد أحداد ومروان حمدي، بالإضافة إلى المهاجم الشاب أسامه فيصل.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة مصر المقاصة، مساء اليوم الإثنين، والتي ستقام على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.