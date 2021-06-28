وليد سليمان يحسم موقفه من الاعتزال بعد الاصابات المتكررة

حسم جناح فريق الأهلي وليد سليمان، موقفه من اعتزال كرة القدم، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مران المارد الأحمر أمس الأحد، في إطار الاستعداد للمباراة المُقبلة بالدوري أمام بيراميدز.

وتعرض وليد سليمان للإصابة في العضلة الأمامية وهي نفس موضع الإصابة القديمة التي كانت قد لحقت به في ودية مصر للتأمين، قبل خوض ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وابتعد صاحب الـ 36 عاما عن المشاركة أساسيًا مع الأهلي، إذ لم يلعب سوى 16 مباراة هذا الموسم في كل البطولات وكان يدخل بديلا في الشوط الثاني أغلب المباريات، مثل المباراة الأخيرة أمام الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس السبت، ولم يحرز غير هدف وحيد.

ويرى وليد سليمان أن نهايته مع الأهلي ستكون جيدة ويختمها بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد وصول الأحمر إلى نهائي البطولة وضرب موعدًا مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ويبحث عن الفوز باللقب العاشر.

واستقر جناح الأهلي على اعلان اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم، بسبب الإصابة في العضلة الأمامية التي تلاحقه مؤخرًا وأخرجته من حسابات المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني.