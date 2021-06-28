صفقات برشلونة | خطة كومان لضم نجم فالنسيا في الميركاتو الصيفي 2021

اقترب نادي برشلونة الإسباني من إتمام صفقة جديدة خلال فترة الميركاتو الصيفي 2021، لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، من أجل العودة بقوة للمنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.

ونجح نادي برشلونة في التعاقد مع 3 لاعبين بشكل مجاني وهم؛ المدافع الإسباني إيريك جارسيا، والمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، والمهاجم الهولندي ممفيس ديباي، إضافة إلى دفع 9 مليون يورو لإعادة إيمرسون من ريال بيتيس.

وبحسب التقارير الصحفية الواردة من إسبانيا، فإن مدرب برشلونة كومان يسعى في الوقت الحالي لدعم مركز الظهير الأيسر، بعد اقتراب رحيل جونيور فيربو بسبب عدم قناعته بقدراته الفنية نهائيًا، مما دفعه لعدم الاعتماد عليه الموسم الماضي حتى كبديل.

ولا يزال جايا مرتبطًا بعقد مع فالنسيا حتى صيف 2023، إلا أن مفاوضات التجديد بينه وبين إدارة الخفافيش معقدة للغاية حتى الآن، والخيار الأقرب هو مغادرته في الميركاتو الصيفي 2021.

واقترب نادي برشلونة من التوصل لاتفاق نهائي مع نادي فالنسيا للتعاقد مع خوسيه لويس جايا في صفقة تبادلية، بعدما تم رفض العرض الكتالوني الأول.

وعرض مدرب برشلونة كومان على فالنسيا انتقال 2 من لاعبيه إلى الخفافيش وهما، المهاجم الدنماركي مارتن براثوايت ولاعب الوسط الإسباني كارلوس ألينا بصورة نهائية مقابل الحصول على جايا.

والجدير بالذكر أن، نادي فالنسيا في طريقه إلى الموافقة على العرض للاستفادة من رحيل جايا عن طريق دعم الفريق، خاصة مع نهاية عقد الظهير الأيسر الإسباني بنهاية الموسم المقبل.