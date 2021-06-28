مدرب شباب اسبانيا لـ الخليج 365: فرنسا أفضل منتخب في يورو 2020

اعترف مدرب منتخب اسبانيا تحت 19 سنة، دافيد غوردو، بأفضلية منتخب فرنسا على جميع منتخبات بطولة يورو 2020، خلال حديث خص به الخليج 365 أمس الاحد، قبيل 24 ساعة من مواجهة الديك الفرنسي لسويسرا في ثمن النهائي، لكنه تمنى في الوقت نفسه فوز منتخب بلاده إسبانيا، والوصول إلى الأدوار النهائية في بطولة أمم أوروبا يورو 2020.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع خصمه منتخب كرواتيا مساء اليوم الإثنين على ملعب “باركن ستاديون” في إطار منافسات دور الـ16 من يورو 2020.

وقال دافيد غوردو في تصريحات خاصة لـ الخليج 365:”آمل أن يفوز المنتخب الإسباني في مباراة اليوم ضد المنتخب الكرواتي الذي يعد خصم صعب للغاية، وعلى الإسبان إيقاف مودريتش لأنه المحرك الرئيسي، إذا أرادوا الفوز”.

وتابع المدرب الإسباني :” أبناء” الماتادور” قادرون على الوصول للأدوار النهائية، والفوز بلقب اليورو، لكن كل شيء سيعتمد على العمل الفني الجماعي، وقراءة التفاصيل الصغيرة، وحسم أقل عدداً من الكرات أمام المرمى”.

وواصل غوردو:” المنتخب الإسباني يمتلك مدرب من طراز فريد، وهو لويس إنريكي، الذي لا يكل وله يمل في بث الحماس والطاقة المتجددة داخل اللاعبين، كما أنه قائد عظيم، وصاحب أفكار فنية متطورة”.

وعن سؤاله من هو أفضل منتخب حتى الآن في يورو 2020، أجاب :” في رأيي، المنتخب الأفضل هو فرنسا، حيث يمتلك أبرز اللاعبين في العالم، ضمن صفوفه، بالإضافة إلى الجودة الفنية والقوة البدنية التي تمنحهم الأفضلية في كثير من الأوقات”.

وعن أفضل لاعب في البطولة، قال غوردو:” تحديد لاعب بعينه ليكون هو الأفضل داخل البطولة أمر معقد للغاية، في ظل وجود نجوم كبار مثل؛ كيليان مبابي في فرنسا، وباتريك شيك من التشيك، وسيرجيو بوسكيتس من إسبانيا، وكيفن دي بروين من بلجيكا”.

واستكمل حديثه:” في رأيي، هناك أربع منتخبات قادرة على حصد لقب اليورو وهم؛ فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا، وأعتقد سيصل منتخبان من هؤلاء الأربعة إلى المباراة النهائية “.

وتحدث المدرب الإسباني عن واقعة لاعب منتخب الدنمارك إريكسن قائلا:” الحمد لله، أن هذه الواقعة حدثت في ملعب كرة القدم داخل أفضل البطولات العالمية، لأن هناك وسائل طبية متقدمة لإنقاذ الحياة، فلو حدث ذلك في منافسات أو دوريات ضعيفه الإمكانيات، من الممكن أن نشاهد مأساة”.

وكانت إسبانيا قد تأهلت إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما احتلت وصافة المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط.