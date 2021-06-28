شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الاثنين المباراة الفاصلة بين الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الزمالك ونظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات نهائي دوري سوبر السلة.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساءً، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقام منافسات الدوري بنظام الخمس مباريات «بلاي أوف»، وفي حال فوز أي من الفريقين بـ3 مباريات يتوج بلقب البطولة.

وكان فريق الاتحاد قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة (83-56)، بينما فاز الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة (80-70)، والثالثة بنتيجة (74-69)، وعاد الاتحاد ليفوز بالمباراة الرابعة بنتيجة (81-79)، لتصبح مباراة اليوم هي المباراة الفاصلة بين الفريقين، والتي ستحدد بطل الدوري لهذا الموسم.

وكان الزمالك قد توج بلقب بطولة إفريقيا، بينما توج الاتحاد السكندري بكأس مصر، ويسعى الفريقان للتتويج بالدوري وإسعاد الجماهير هذا الموسم.