شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحمل تكاليف البطولة العربية بالكامل لمنتخب 2003 والصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن خزينة الجبلاية من تتحمل جميع التكاليف الخاصة باستضافة البطولة العربية لكرة القدم مواليد 2003 التى تستضيفها مصر وتنتهى فى 6 يوليو المقبل، وليس الاتحاد العربي.

وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الجبلاية تتحمل جميع التكاليف الخاصة بسفر وعودة المنتخبات والإقامة، إلى جانب التنقلات، بينما يتحمل الاتحاد العربى فقط مستحقات الحكام فى البطولة العربية.

وأضاف مصدر اتحاد الكرة أن الجبلاية تحملت أيضاً تكاليف البطولة العربية لكرة الصالات التى استضافتها مصر فى مايو الماضى .

وفاز منتخب مصر للشباب مواليد 2003 على نظيره الموريتانى بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمعهما اليوم باستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة كأس العرب التى تقام فى مصر، لتتصدر مصر قمة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على النيجر 2 / 0، وعلى الجزائر بهدف دون رد.

بهذا الفوز يتأهل منتخب مصر لدور الـ 8 للبطولة العربية متصدراً المجموعة بـ9 نقاط ثم الجزائر ثانياً بأربع نقاط والنيجر ثالثا برصيد نقطتين وموريتانيا رابعا برصيد نقطة.