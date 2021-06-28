شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي فى كفة الميزان.. 31 مباراة مع بيراميدز = 10 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع فريق بيراميدز بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة من الرجاء المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4 فى المباراة التى جمعتهما أمس، الأحد، على ملعب محمد الخامس فى إياب نصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبعد الخروج من البطولة الأفريقية من دور نصف النهائي أصبح أمام بيراميدز هدفى العودة من جديد للمربع الذهبى فى بطولة الدورى لضمان المشاركة فى الكونفدرالية الموسم المقبل، والمنافسة بشراسة على لقب كأس مصر حتى يتمكن الفريق من حصد أول بطولة.

ويضم بيراميدز عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم رمضان صبحى الذى أحدث ضجة فى الشارع الرياضى بعدما فضل الانتقال لصفوف بيراميدز وعدم الاستمرار مع الأهلى.

ومنذ انتقال رمضان صبحي لبيراميدز قادمًا من نادى هدرسفيلد الإنجليزى لمدة 5 سنوات مقبلة، شارك اللاعب فى 31 مباراة مع الفريق السماوى نجح خلالها فى تسجيل 10 أهداف وصناعة 3.

رمضان صبحى شارك مع بيراميدز فى 18 مباراة ببطولة الدورى بمعدل 1478 دقيقة، سجل خلالها 7 أهداف ولم يصنع أى هدف.

وفى بطولة الكونفدرالية شارك رمضان صبحى فى 13 مباراة بمعدل 1106 دقائق، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3.