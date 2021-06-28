شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: التسرع والأخطاء الدفاعية سبب هزيمة سموحة أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن التسرع والأنانية والأخطاء الفردية التى ارتكبها لاعبو فريقه كانت السبب الرئيسى وراء الهزيمة التى منى بها أمام الإسماعيلى أمس فى الجولة الـ27 لمسابقة الدورى والتى أقيمت باستاد الإسكندرية.

وأضاف عامر، فى تصريحات إذاعية، هناك لاعبون من الأسماء اللامعة فى الفريق تفننوا فى إضاعة الفرص السهلة واللعب بفردية على المرمى بهدف إحراز هدف، بعيدا عن مصلحة الفريق، ما أدى فى النهاية للخسارة الثقيلة، بالإضافة للأخطاء الدفاعية القاتلة التى قام بها الخط الخلفى بالكامل، مؤكدا أن الكرة دائما تعطى من يعطيها فقط بعيدا عن الأسماء وبالرغم من حالة الفوقان التى يمر بها لاعبو الموج الأزرق بعد الفوز الأخير على بيراميدز فى القاهرة بثلاثية نظيفية، إلا أن الكرة أدارت ظهرها لهم فى لقاء الدراويش .

لاعبو سموحة ظهروا بشكل سيئ أثناء المباراة وتسببت الأخطاء الفردية والأنانية من بعض اللاعبين إلى خروج النتيجة بهذا الشكل ما دفع رئيس النادى لفرض العقوبة عقب انتهاء اللقاء مباشرة مع عقد جلسة طارئة لأحمد سامى المدير الفنى للفريق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تلك الهزيمة الكبيرة.

وقرر مجلس إدارة سموحة، برئاسة فرج عامر، إيقاف المستحقات المالية للاعبى الفريق بعد الهزيمة المفاجئة والثقيلة أمام الإسماعيلى مع تغريم كل لاعب شارك فى تلك المباراة 50 ألف جنيه كنوع من أنواع الردع بعد حالة اللامباراة والتسرع التى ظهرت على لاعبى الفريق .