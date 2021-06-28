شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والاتحاد السكندري.. موعد نهائى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم نهائى دورى سوبر كرة السلة بين فريقى الزمالك والاتحاد السكندرى، لحسم بطل دورى السوبر لهذا الموسم، فى اللقاء الذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى اليوم الاثنين فى تمام السابعة مساءا، دون حضور جماهيرى وفقا لقرار لجنة المسباقات باتحاد كرة السلة.

القنوات الناقلة لنهائى دورى السوبر

من المقرر أن تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت، حيث أنها حاصلة على حقوق بث و إذاعة المباريات.

وتساوى فريقا الزمالك والاتحاد السكندرى في عدد مرات الفوز، بالمباريات التي تم خوضها بمنافساتbest of 5 ، حيث تعادلا 2/2 في المباريات الأربعة التي تم خوضها منذ انطلاق الدور النهائي، وتعد مباراة الغد هي الحاسمة للقب الدورى هذا الموسم.

وسبق وفاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 83/56 فيما فاز الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة 70/80 والثالثة بنتيجة 74/69.